سلطان بن أحمد يدشن حملة عمليات العيون في مستشفى أسوان الجامعي

المصدر: الشارقة - البيان

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دشن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حملة عمليات علاج العيون التي تتبرع بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وتستهدف مرضى العيون غير المقتدرين على دفع تكاليف العلاج، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في المستشفى الجامعي في أسوان بجمهورية مصر العربية.

وتعرف سموه على الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى بمختلف أقسامه، وما يضمه من أحدث الأجهزة الطبية والمرافق المجهزة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المرضى ومتلقي العلاج، مستمعاً سموه لشرحٍ عن آلية استقبال المرضى وتشخيص الحالات المرضية الخاصة بالعيون، من خلال غرف الكشف والفرز، وصولاً للعملية الجراحية التي يحتاجها المريض.

والتقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، المرضى الذين أجروا عمليات العيون وتكفلت بها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر برامجها التلفزيونية والإذاعية الخيرية التي تعمل على جمع التبرعات الخيرية من أصحاب الأيادي البيضاء، مطمئناً سموه على صحتهم.

وعبر المرضى عن سعادتهم الكبيرة بزيارة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي والاطمئنان على صحتهم، وإعطائهم فرصة تلقي العلاج بشكل مجاني للبدء مجدداً بممارسة الحياة الطبيعية. وتسعى حملة علاج مرضى العيون التي أطلقتها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، من خلال برامجها الخيرية «ألم وأمل» و«الريح المرسلة»، بجمع التبرعات من أصحاب الخير، لتوفير الرعاية اللازمة والعلاج لحوالي 500 شخص من غير المقتدرين على تحمل تكاليف العلاج ممن يعانون من أمراض العيون، وضعف البصر وإجراء عمليات المياه البيضاء.

ويضم مستشفى أسوان الجامعي، العديد من الأقسام المتخصصة في العلاجات الطبية والكوادر التمريضية المدربة على التعامل مع الحالات المختلفة، إضافة إلى غرف العمليات المجهزة بأحدث المعدات الطبية.

والتي تستوعب عدداً أكبر من المرضى كون المستشفى يخدم محافظة أسوان والمحافظات الأخرى المجاورة لها. وعلى هامش الزيارة، أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، مبادرة «تبنَّ مكتبة» في مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب، ومستشفى أسوان الجامعي، وهي إحدى مبادرات «مؤسسة كلمات» التي تهدف إلى تزويد الأطفال بمكتبات مدمجة تحتوي كل منها على 100 كتاب باللغة العربية.

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