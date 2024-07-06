مجموعة الطاير تدعم أسطول إسعاف دبي بـ 5 مركبات

المصدر: دبي - البيان

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قدمت مجموعة الطاير، 5 مركبات إسعاف من نوع فورد ترانزيت لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك ضمن جهودها في إطار المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع وحرصها على مواكبة التوجهات الحكومية لريادة الخدمات الصحية، سلمها حميد أحمد الطاير، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة الطاير في مقر المؤسسة.

وأعرب مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن شكره لمجموعة الطاير على هذه المبادرة، مؤكداً أن رؤية حكومة دبي الشاملة لمفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وما تحققه من استدامة للتنمية تدفعنا للفخر بشراكاتنا وتطويرها وتنميتها انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الخاصة بأهمية الشراكة والتي تتطلب مضافرة الجهود والطاقات والإمكانيات للوصول لتكامل نموذجي للأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يؤثر إيجاباً في مسيرة دبي التنموية وإنجازاتها الكبرى في شتى المجالات.

وتماشياً مع قيمها الإنسانية، تواصل مجموعة الطاير تحقيق فرق في مجال التعليم والخدمات الطبية. وقال أحمد حميد الطاير، عضو مجلس إدارة مجموعة الطاير: «يسرنا أن ندعم الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي قدمت خدمات لا تقدر بثمن، ولعبت دوراً محورياً في تقديم المساعدات الحيوية في الوقت المناسب لسكان دبي وحماية الأرواح».

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