اجتماع القيادات العليا في شرطة دبي يناقش تطوير مسيرة العمل

المصدر: دبي - البيان

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ترأس اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اجتماع مجلس القيادات العليا في شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام وعدد من كبار الضباط.

وفي بداية الاجتماع، رحب اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي بالحضور، مؤكداً أهمية المواضيع التي تناقش في مثل هذه الاجتماعات القيادية والتي تسهم في تطوير مسيرة العمل ومناقشة أبرز التحديات المستقبلية.

واستمع للمواضيع المدرجة في جدول الأعمال، منها قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها وتقرير الأمن السيبراني وتقرير المخاطر واستمرارية الأعمال لعام 2023، وتقرير الالتزام بنظام أمن المعلومات – النصف الأول 2024، إضافة إلى مشاركات القطاعات في جائزة القائد العام للتميز 2023 - 2024.

واستعرض العقيد بدر علي بوسمرة أمين سر مجلس التميز المؤسسي مشاركات القطاعات في جائزة القائد العام للتميز 2023 - 2024، حيث شهدت تحسناً كبيراً في نسبة المشاركة في جوائز فئات القائد العام للتميز سواء للفئات المؤسسية أم الفئات الوظيفية، حيث بلغت نسبة الزيادة في عام 2023 نسبة 33.1 %.

مؤكداً أن جوائز التميز تحفز الموظفين على الاجتهاد والعمل بجهود مضاعفة للفوز فيها وتحقيق نتائج إيجابية. وبعد ذلك، استمع اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي إلى شرح من الرائد سيف الكعبي مدير شرطة الضواحي حول تقرير أداء نقاط شرطة الضواحي ونقاط الشرطة الذكية.

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