ضاحي خلفان يتلقى رسالة دكتوراه حول «إدارة المواهب البشرية»

المصدر: دبي - البيان

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تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة دكتوراه في إدارة المواهب البشرية وأثرها في تميز الأداء الأمني، من الملازم أول أحمد سيف آل علي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتطرق الباحث في رسالته إلى التعرف على أسس واستراتيجيات إدارة واكتشاف واستقطاب ورعاية المواهب البشرية، وأثرها في تحقيق تميز الأداء الأمني من خلال دراسة ميدانية بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تتميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات في أنها تصب تركيزها على أسس واستراتيجيات إدارة واكتشاف واستقطاب ورعاية المواهب البشرية دون التشتت والتطرق لمواضيع أخرى.

وتوجه معاليه بالشكر إلى الملازم أول الدكتور أحمد آل علي، خلال استقباله له بمكتبه، على هذا الإهداء القيم، مشيداً بموضوع رسالته وأهميتها، ومتمنياً له التوفيق.

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