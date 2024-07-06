رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء الجزائر وفنزويلا والرأس الأخضر بذكرى الاستقلال

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة، إلى فخامة عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى فخامة نيكولاس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وبعث صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة خوسيه ماريا نيفيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة، إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفخامة نيكولاس مادورو، رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وفخامة خوسيه ماريا نيفيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، بمناسبة ذكرى الاستقلال. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خوسيه يوليسيس كوريا إي سيلفا، رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر.

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