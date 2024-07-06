دراسة لـ«تريندز» تبحث في اللسانيات الحاسوبية العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر مركز تريندز للدراسات والبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان «اللسانيات الحاسوبية العربية: البدايات والتطبيقات والتحديات»، إعداد الباحثتين رنا الدقاق ونورة الحبسي.

وتقدم نظرة شاملة إلى هذا المجال الواعد، وتتناول مسيرته منذ نشأته، وتُسلط الضوء على تطبيقاته المتنوعة، وتناقش التحديات التي تواجهه، كما تقدم تحليلاً معمقاً حول أهمية اللسانيات الحاسوبية العربية ودورها في تعزيز حضور اللغة العربية الرقمي.

وتُشير الدراسة إلى أن اللسانيات الحاسوبية العربية تعد أداةً أساسية لتطوير تطبيقات عربية تخدم مختلف مجالات الحياة، وتسهل حياة الناطقين بالعربية، وتعزز التعليم والتعلم، وتقدم خدمات متنوعة في الطب، والقانون، والفتاوى الشرعية، وغيرها.

كما تسلط الضوء على التطبيقات الثورية للسانيات الحاسوبية العربية، مثل الترجمة الآلية، والفهم الآلي للنصوص، وتوليد النصوص، والتعرف على الصوت، وغيرها من الوسائل المتبعة لإنجاز هذه التطبيقات، كما تبرز بعض المساهمات المشهودة للدول العربية في هذا المجال، وخاصة دولة الإمارات.

وتفرد الدراسة جزءاً تناقش فيه التحديات التي تواجه تطوير اللسانيات الحاسوبية العربية، مثل نقص البيانات العربية المحوسبة، وقلة الكفاءات العربية المتخصصة في هذا المجال، وغياب الضبط في اللغة العربية.

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