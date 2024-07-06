محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نتطلع لتعزيز علاقاتنا التاريخية مع المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا. وتمنى سموهما له التوفيق في مهامه.

ودون صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله: «‏أهنئ كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، وأتمنى له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأتطلع للعمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقاتنا التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا».

إلى ذلك، دون صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله: «أتوجه بالتهنئة إلى كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا.. مع تمنياتنا له بالتوفيق في مهامه وفي تعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية مع دولة الإمارات، وأن يسهم في تعزيز دور المملكة المتحدة في صنع الاستقرار والازدهار والسلام في العالم».

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى كير ستارمر بمناسبة انتخابه رئيساً للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كير ستارمر بهذه المناسبة. وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث قد عين رسمياً زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيساً للوزراء أمس خلال اجتماع في قصر باكينغهام.

تهنئة

كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ديفيد لامي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في بريطانيا. وأعرب سموه عن تمنياته لديفيد لامي بالتوفيق والسداد في مهام عمله، مشيداً سموه بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

وعبر سموه عن تطلعه للعمل معه من أجل تعزيز هذه العلاقات وتنميتها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

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