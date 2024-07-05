ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة والدة الشهيد إبراهيم غلام سالم البلوشي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، اليوم(الجمعة)واجب العزاء في وفاة المغفور لها عائشة إسماعيل عبدالله والدة الشهيد إبراهيم غلام سالم البلوشي.

وأعرب سموه خلال زيارة قام بها لمنزل العائلة في منطقة عود المطينة في إمارة دبي عن صادق مواساته وتعازيه لأهل الفقيدة وذويها، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز