محمد بن راشد يهنئ كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "أتوجه بالتهنئة إلى كير ستارمر بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بريطانيا. مع تمنياتنا له بالتوفيق في مهامه وفي تعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية مع دولة الإمارات، وأن يسهم في تعزيز دور المملكة المتحدة في صنع الاستقرار والازدهار والسلام في العالم."

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