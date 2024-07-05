رئيس الدولة يهنئ كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” معالي كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، متمنيا له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "أهنئ معالي كير ستارمر بتوليه رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة، وأتمنى له التوفيق في قيادة بلده نحو المزيد من التقدم والازدهار، وأتطلع للعمل معه خلال الفترة المقبلة لتعزيز علاقاتنا التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا".

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