نهيان بن مبارك يفتتح «معهد برجيل للأوام» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم الجمعة، "معهد برجيل للأورام" بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز خدمات الرعاية الفائقة للمرضى داخل وخارج الدولة.

وقال معاليه: إن الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" ملتزمة بتقديم أفضل رعاية صحية وخدمات طبية للجميع، مضيفاً أن "رعاية مرضى السرطان في دولة الإمارات تعتبر أولوية رئيسية، حيث ندرك أن أساس المجتمع المزدهر يكمن في صحة ورفاهية شعبه، الأمر الذي جعلنا ملتزمين بتطوير المعرفة الطبية وضمان أعلى معايير الرعاية الصحية".

وأشار معاليه إلى ضرورة التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين في مواجهة التحدي العالمي مثل السرطان، مضيفاَ: "تعكس المرافق التي تحتضنها الإمارات، مثل معهد برجيل للأورام، تفانينا في توفير رعاية شاملة ومبتكرة لمرضى السرطان، لا تشمل العلاج فحسب، بل تشمل أيضًا الوقاية والكشف المبكر وتثقيف المرضى".

وشهد حفل الإطلاق الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة وعمران الخوري عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالمجموعة، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة وسفير أحمد الرئيس التنفيذي للعمليات في برجيل القابضة وعائشة المهري نائب الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، ووفد من دائرة الصحة في أبوظبي، وعدد من الإداريين والكادر الطبي والناجين من مرض السرطان.

ويُعتبر معهد برجيل للأورام BCI هو المركز الرئيسي ضمن شبكة برجيل لرعاية مرضى الأورام والسرطان، التي تضم مرافق متخصصة لعلاج الأورام في أبوظبي والعين والظفرة والشارقة ودبي، حيث تقدم الشبكة خدماتها سنويًا لأكثر من 5000 مريض أورام، وتجري أكثر من 10000 فحص، وأكثر من 10000 جلسة علاج إشعاعي، وتضم أكثر من 50 متخصصًا عالمياً في مجالات طب الأورام.

ويُضم BCI معهد برجيل للأورام، أحدث هذه المرافق عبر أربعة طوابق، أجنحة خاصة للعلاج الكيميائي، وعيادات متخصصة، ووحدة مخصصة لسرطان الثدي، ومرافق تتمحور حول حاجة المريض الشخصية بحسب كل حالة، فهو يوفر العلاج الكيميائي والعلاج المناعي وجراحة الأورام والجراحة الإشعاعية التجسيمية (SRS) و(SBRT) إضافة للعلاج الإشعاعي لتقديم تجربة سلسة للمرضى، كما يقدم المعهد علاجات متطورة مثل العلاج الموجه، والطب الدقيق، والتقنيات الجراحية المتقدمة، والعلاج الإشعاعي المتطور وطب العلاج التلطيفي، بالإضافة إلى تشخيص السرطان وإدارة العلاج باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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