طرق دبي تطلق خطين جديدين للحافلات العامة لتعزيز الشبكة الداخلية

المصدر: البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطين جديدين للحافلات العامة من بداية يوليو، يعمل الخط الجديد الأول رقم DH1 دائرياً بين دبي هيلز ومحطة مترو اكويتي، كما يعمل الخط الثاني رقم DA2 دائريا بين داماك هيلز ودبي ستوديو سيتي، وذلك ضمن جهود الهيئة التي تهدف إلى تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة.

وأفاد عادل محمد شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في الهيئة، بأهمية توفير خدمات النقل العام للجمهور لتسهيل التنقل في مناطق الإمارة، وتوفير وسائل نقل مريحة وسريعة وسلسة، تعزيزاً للتكامل مع المناطق التابعة للمطورين.

وقال شاكري: أما مسارات الخطين الجديدين فهي: الخط الأول الجديد رقم DH1 خط دائري يعمل بين دبي هيلز ومحطة مترو اكويتي بزمن تقاطر كل ساعة، وتنطلق الرحلة الأولى من دبي هيلز الساعة 7:09 صباحاً، وآخر رحلة تغادر في تمام الساعة 10:09 مساءً خلال أيام الأسبوع، والساعة 12:09 بعد منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع: (من الجمعة إلى الأحد).

وأضاف: يعمل الخط الجديد الثاني رقمDA2، وهو خط دائري بين داماك هيلز ومدينة دبي للاستوديوهات بزمن تقاطر كل ساعتين، وتنطلق الرحلة الأولى من داماك هيلز الساعة 5:47 صباحاً، وآخر رحلة تغادر الساعة 9:32 مساءً بشكل يومي، وبتعرفة ثابتة قدرها 5 دراهم لكل رحلة.

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات حرصها الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة، وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، مثل المترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين هذه الوسائل المتنوعة يجعلها الخيار الأمثل للتنقل في الإمارة.

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