رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء هولندا الجديد

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى معالي ديك أيشخوف بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لوزراء مملكة هولندا.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ديك أيشخوف رئيس وزراء مملكة هولندا.

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