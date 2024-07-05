الإمارات الأولى عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي

المصدر: البيان

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في إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات البيئية، حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً وعربياً وخليجياً في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024 الصادر عن جامعتي يال وكولومبيا.

وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في 5 مؤشرات للأداء البيئي، وهي: صرامة الحماية البحرية، الصيد بشباك الجر في القاع، معالجة مياه الصرف الصحي، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وصافي تدفقات الكربون، لتواصل بذلك مسيرتها في تعزيز الاستدامة البيئية.

ومؤشر الأداء البيئي هو مؤشر تنافسي عالمي يعتمد على تقييم الوضع الحالي للاستدامة البيئية لمختلف دول العالم.

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