جمعية الإمارات لطب الأورام: 5 أيام مدة اعتماد عقاقير السرطان المعتمدة من أمريكا

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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قال الدكتور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، رئيس جمعية الإمارات لطب الأورام، إن دولة الإمارات اعتمدت آلية تمكنها من تسجيل واستخدام العقاقير العلاجية لمرضى السرطان، خلال 5 أيام من تسجيلها واعتمادها لدى الجهات الطبية المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي عزز من مكانة الدولة كمقصد رئيسي للسياحة العلاجية على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف: إن دولة الإمارات أضحت اليوم، بفضل ما تمتلكه من مراكز علاجية متخصصة في مجال الرعاية الطبية بما فيها تقديم الخدمات الطبية لمرضى السرطان، تشهد نمواً كبيراً في السياحة العلاجية وإقبالاً كبيراً من السائحين الصحيين الخليجيين والعرب والأجانب، ما يعكس بشكل كبير تميز قطاع الرعاية الصحية والطبية في الإمارات وكفاءة منشآتها على المستوى العالمي.

وتابع: عملية التسجيل الادوية، تتم وفقاً للإجراءات الطبية المعتمدة والاشتراطات الدولية، ما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة العلاجية، وفقا لرؤية ترتكز على ضرورة توفير نموذج صحي متميز يتيح مناخ استشفاء آمن ومميز في مختلف التخصصات الطبية وأفضل خدمات التشخيص والعلاج عالية الجودة.

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