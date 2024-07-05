«جاهزية» تعزز قدرات 10 آلاف طبيب وإداري للتعامل مع الطوارئ والكوارث

المصدر: أبوظبي- البيان

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نجح برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، في تدريب 10 آلاف طبيب وإداري من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة المحلية والاتحادية، لتعزيز قدراتهم على المشاركة في عمليات الاستجابة للحوادث الكبرى والطوارئ وضمان جاهزيتهم ومرونتهم للتعامل معها بشكل فعال ووفق منهج موحد ومعتمد دولياً.

ويأتي ذلك ضمن برنامج التدريب التخصصي لتطوير مهارات الكوادر الوطنية الطبية «تطوير» الذي أطلقته «جاهزية» وتنفذه بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب والأبحاث الطبية «تدريب»، واعتماد المجموعة البريطانية لإنقاذ الحياة، والمركز الأوروبي لطب الكوارث، والكلية الأمريكية للجراحين، والمؤسسة الأمريكية للكوارث، بهدف تعزيز وبناء قدرات الكوادر الوطنية الطبية والإدارية وصناعة قادة من المدربين المتخصصين.

وشارك في البرنامج موظفو عدد من المؤسسات المحلية هي: شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مبادلة للرعاية الصحية، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي، الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والخدمات الطبية بشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك».

ويتضمن البرنامج عدة جوانب من أهمها إعداد وتنفيذ تمارين ميدانية لاختبار فعالية التدريب وعملية الاستجابة للحوادث، بما في ذلك قدرة إخلاء المصابين والاستعداد لمراحل الرعاية قبل المستشفى والرعاية في المستشفى وما بعدها، والاستعداد التشغيلي على المستوى الفردي والتنظيمي، فضلاً عن توفير برنامج نقل المعرفة وبدعم من «جاهزية».

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