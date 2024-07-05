«معهد برجيل للأورام» يقدم استشارات مجانية للمرضي الذين لا يحملون بطاقات تأمين صحي مغطى

المصدر: أبوظبي- موفق محمد:

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أكد الدكتور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، رئيس جمعية الإمارات لطب الأورام، أن المركز سيعمل على تقديم خدمات استشارية "مجانية" ومن دون مقابل، لمرضي السرطان الذين يحملون بطاقات تأمين صحي، لا تغطيها منظومة الخدمات التي تقدمها مجموعة مستشفيات برجيل الطبية.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، على هامش افتتاح "معهد برجيل للأورام" في أبوظبي، إلى أن المعهد يعتبر مركزا متكاملا لعلاج مرضي السرطان، واجراء فحوصات التشخيص للسرطان، سواء في بداية مراحل تشكله أو بعد ذلك، لافتاً إلى أن المركز تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، المتخصصة في اجراء التشخيصات والفحوصات المبكرة لمرض السرطان، فضلاً عن الأجهزة العلاجية بما فيها الاشعاعية والكيمائية.

وقال الدكتور حميد الشامسي: علاج السرطان يتطلب وجود كوادر متخصصة، ونحن فخورون أن المعهد يضم نخبة من المختصين تقوم بتسهيل مهام علاج مرضى السرطان، مضيفاً أن "المعهد يمتلك القدرة لتقييم مرضي السرطان في ذات اليوم، ومن دون مواعيد، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على التخفيف من قلق مرضى السرطان أو من لديهم شكوك بإصابتهم بالمرض.

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