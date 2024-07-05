«لونيت كابيتال» و«ضمان للاستثمار» أول الصناديق المعتمدة ضمن «الادخار» الاختياري

المصدر: دبي - البيان

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، عن اعتماد شركتي «لونيت كابيتال»، و«ضمان للاستثمار»، كأول الصناديق الادخارية للبدء بتشغيل النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار».

يأتي ذلك بموجب موافقة اللجنة المشتركة من الوزارة والهيئة على طلبي الشركتين، بعد التأكد من استيفائهما كافة المستندات والمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى امتثالهما للمعايير والشروط المحددة.

وستسمح الموافقة للشركتين البدء في إطلاق صندوقي ادخار لمكافأة نهاية الخدمة مع تضمين بدائل حماية رأس المال والتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك توقيع الاتفاقيات مع الشركات وقبول الاشتراكات الطوعية، ضمن معايير والتزامات صارمة يطبقها الصندوقان.

ويمكن للشركات التقدم بطلبات تسجيل العاملين لديها ضمن «نظام الادخار» من خلال التواصل مع «لونيت كابيتال» عن طريق الموقع الإلكتروني www.lunate.com، وعلى الرقم 026927213 أو عبر البريد الإلكتروني Eosb@lunate.com، كما يمكن التقدم بالطلبات من خلال التواصل مع «ضمان للاستثمار» عن طريق موقعها الإلكتروني www.daman.ae، أو التواصل على الرقم 046109666، أو عبر البريد الإلكتروني damaneos@daman.ae.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد أطلقت على موقعها الرسمي صفحة خاصة بـ«نظام الادخار» يتم تحديثها دورياً تحتوي على تفاصيل كل صناديق الادخار المعتمدة وآليات التسجيل.

ويهدف «نظام الادخار» إلى استثمار المبالغ المالية المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة، بهدف تنمية مدخرات القوى العاملة وتحقيق أكبر استفادة لهم من عوائدها الاستثمارية، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة.

موافقة

وقالت الوزارة والهيئة في بيان مشترك صادر أمس: «تم منح شركتي «لونيت كابيتال» و«ضمان للاستثمار» الموافقة النهائية على إطلاق «برنامج ادخار لمكافأة نهاية خدمة العاملين بالدولة»، بوصفهما من الشركات المالية الرائدة صاحبة السمعة الكبيرة والخبرة الواسعة في إدارة الصناديق الاستثمارية، ما يعزز كفاءة تنفيذ «نظام الادخار» وموثوقية تحقيق فوائد إيجابية للعمال وتحسين واقعهم المالي».

وأوضح البيان أن اللجنة المشتركة عملت على تطبيق آلية محددة لتسريع تنفيذ قرار النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، والبت بطلبات الشركات الراغبة بتأسيس الصناديق الاستثمارية الخاصة بالنظام، بناءً على معايير ومتطلبات تنظيمية موثوقة، تضمن الكفاءة والاعتمادية والنزاهة في تقديم الخدمة.

وتعتمد الآلية المشتركة، وفقاً للبيان، على حصول الشركات بعد التقدم بطلباتها على الاعتماد أو الموافقة المبدئية من وزارة الموارد البشرية والتوطين، للمباشرة في إجراءات الحصول على الترخيص النهائي لبرنامج الادخار من الهيئة بعد تقديم الوثائق اللازمة التي تؤكد اكتمال الطلب وتحقيق الشروط والمعايير لتأسيس صناديق استثمار مكافأة نهاية الخدمة.

جاهزية

وأضاف البيان: «حرصت اللجنة على توافر الجاهزية والملائمة المالية والخبرة لدى مؤسسي صناديق الادخار المعتمدين»، ما يعزز كفاءة تنفيذ «نظام الادخار»، ويؤكد الأثر الاقتصادي المستدام الذي يحققه لمقدمي الخدمة، والمستوى الرفيع الذي تتميز به بيئة المسؤولية الاجتماعية الرائدة في الدولة.

ويكفل «نظام الادخار» استفادة العامل من استثمار المبالغ المالية لمكافأة نهاية الخدمة، وتحقيق منافع مالية إضافية منها من خلال استثمار مدخراتهم بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم.

حيث يدعم أنشطة سهولة الأعمال وجذب الكفاءات والحفاظ عليها، فضلاً عن الاستفادة من البنية التحتية القوية لصناديق الاستثمار ومزودي الخدمات في النظام المرخصين لإدارة مستحقات نهاية الخدمة للعاملين، وقدرة أصحاب العمل على التركيز على الأنشطة التجارية والتطوير وبناء رأس المال عوضاً عن الأمور التشغيلية في إدارة وصرف مكافآت نهاية الخدمة، ما يسهم في رفع الولاء الوظيفي للعاملين، وزيادة مستويات الرضا، والإنتاجية في العمل من خلال ضمان مصالحهم وحفظ مستحقاتهم المالية.

وتدعو وزارة الموارد البشرية والتوطين، كل شركات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يقدمها النظام لهم.

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