مشاركة دولية واسعة في «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي» نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تقام فعاليات النسخة الثالثة من أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي خلال الفترة 26-28 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالقطاع.

ينظم الأسبوع من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات شريك المعرفة، ويضم عدداً من المعارض والمؤتمرات المتخصصة، أبرزها الدورة الثالثة لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، والدورة العاشرة لمعرض أبوظبي للتمور 2024.

بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي، التي من المنتظر أن تستقطب نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وكبار المتخصصين والخبراء للتباحث في سبل النهوض بواقع ومستقبل هذا القطاع الحيوي، كما تشمل فعاليات الأسبوع عدداً من الفعاليات المصاحبة الجديدة لعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية المتخصصة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء.

وأكد سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن النسخة الحالية من أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي تجسد حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على تعزيز الأمن الغذائي على المستويين المحلي والعالمي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار العامري إلى أن القمة العالمية للأمن الغذائي، التي تعقد للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي، تعد من أبرز فعاليات الأسبوع، وستجمع نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، وصناع القرار والسياسات والخبراء المعنيين بالأمن الغذائي من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتطوير حلول مبتكرة. وستجعل من إمارة أبوظبي مركزاً لصنع القرار ورسم مستقبل الأمن الغذائي العالمي.

ودعا جميع المهتمين بقطاع الزراعة والأمن الغذائي إلى حضور فعاليات الأسبوع، والاستفادة من الفرص التي يوفرها، والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تلتزم المجموعة بدعم كل الجهود الوطنية الرامية للنهوض بواقع ومستقبل قطاع الزراعة والأمن الغذائي، الذي يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام».

بدوره قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنعي الأغذية والمشروبات: «فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجموعة أدنيك لتنظيم فعاليات النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي».

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الدور المحوري لمعرض أبوظبي للتمور في تسليط الضوء على أهمية التمور في الاقتصاد الوطني للدول المنتجة.

ويتوقع أن يصل عدد المشاركين في المعرض بدورته العاشرة 2024 إلى أكثر من 100 جناح تمثل 25 دولة منتجة للتمور.

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