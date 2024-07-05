شرطة دبي تنظم مبادرة «سقيا حتا» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين

المصدر: دبي ـ البيان

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نظم مركز شرطة حتا مبادرة مجتمعية إنسانية تحت مسمى «سقيا حتا»، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في منطقة الاختصاص، بهدف توزيع المياه الباردة والعصائر والمثلجات، وتخفيف تأثيرات حرارة الصيف على العمال، وتعزيز قيم التراحم والعطاء في مجتمع دبي.

وأكد العميد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل مع كل أفراد المجتمع، إضافة إلى عكس الصورة المشرفة لرجل الشرطة، الأمر الذي يؤدي إلى تقوية العلاقة بين الجانبين، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المجتمعية التي يطلقها المركز من منطلق مسؤوليتها تجاه كل أفراد المجتمع وحرصه على إطفاء ظمأ العمال في فصل الصيف، إضافة إلى ترسيخ الإخاء الاجتماعي بين فئات المجتمع والقيم الإنسانية في المؤازرة وتقديم العون والشكر للآخرين.

وأوضح العميد الكتبي أن المبادرة شملت تقديم المياه والعصائر الباردة لأكثر من 700 عامل في المشاريع الإنشائية بمنطقة الاختصاص، من خلال قيام فريق العمل بزيارات ميدانية لتلك المواقع. وشكر العميد الكتبي شركاء المبادرة من الدوائر الحكومية في منطقة الاختصاص، وفريق متطوعي نبض الإمارات، مؤكداً حرص المركز على تنفيذ مثل تلك المبادرات الإنسانية والتطوعية التي تعزز التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

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