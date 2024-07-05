%83 من أسطول مركبات «أجرة الشارقة» هجينة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت أجرة الشارقة، أن 83 % من أسطول مركباتها هجينة وصديقة للبيئة، وتعمل بالوقود والكهرباء، وذلك في إطار الخطة الطموحة والاستراتيجية لأجرة الشارقة للتحول لنسبة 100 % في عام 2027، وتحقيقاً لتوجهات الدولة في اعتماد حلول النقل المستدام وتطوير شبكة متكاملة من وسائل النقل الذكية والصديقة للبيئة التي تستخدم مصادر الطاقة النظيفة وتقلل الانبعاثات الكربونية.

وقال خالد الكندي، مدير عام أجرة الشارقة: «انطلاقاً من حرصنا على تحقيق التنمية المستدامة، نعمل في أجرة الشارقة على تطوير وتحديث أسطول مركباتنا بشكل مستمر، وذلك في إطار جهودنا الساعية إلى دعم حلول النقل المستدام، وتوفير بدائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة، منها المركبات الكهربائية والهجينة، بما يدعم جهود إمارة الشارقة في الحد من الانبعاثات الكربونية ويعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة ويدعم أهداف ورؤية القيادة الحكيمة في إرساء مدن ذكية ومستدامة وأكثر ملاءمة للعيش في المستقبل».

وتقدم أجرة الشارقة سلسلة من الخدمات المتكاملة لمستخدميها، ومنها خدمات مركبات الأجرة داخل المدينة، وخدمة مركبات الأجرة داخل المطار، وخدمة المركبات النسائية، وخدمة المركبات العائلية، وخدمة المركبات الفارهة (ليموزين)، وخدمة توصيل طلبة المدارس (رافق) .

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