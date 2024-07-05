محمد العبدولي.. «صاحب الهمة» رفيقاً لمنصات التتويج

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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نجح الطالب محمد عبيد العبدولي في تجاوز إعاقته ليصبح رفيقاً دائماً لمنصات التتويج، ورغم معاناته من إعاقة ذهنية بسيطة، إلا أنه نجح في أن يحقق الأهداف التربوية الموضوعة له بنسب عالية جداً، حيث تميز بقدرته العالية على التطور في مهاراته وقدراته أكاديمياً، ليحصد النجاح في مسيرته العلمية، ويفوز خلال العام الجاري بجائزة الشارقة للتميز التربوي في الدورة 29 فئة الطالب المتميز «للفئات الخاصة».

جاء ذلك نتاج تشجيع أسرته له ودعم واهتمام مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم، التابع لوزارة تنمية المجتمع، والذي حرص على تقديم كافة الخدمات التربوية والتأهيلية والاجتماعية والنفسية والإرشاد الأسري اللازم، بهدف الوصول به إلى أفضل المستويات التي تمكنه من أن يكون عنصراً متميزاً في المجتمع.

بيئة محفزة

حرص المركز على توفير بيئة محفزة ومرنة لتساعد محمد على تنمية مهاراته وشغفه بالتعلم، بالإضافة إلى اكتشاف مواهبه وقدراته لتنميتها وتعزيزها بكافة الوسائل التعليمية المتاحة، حيث أظهر تميزاً في تعلم مهارات القراءة والكتابة، كما تميز بجودة عمله في أعمال الورش مثل ورشة «الزراعة المائية والعضوية».

فيما عُرف عن الطالب محمد العبدولي، تميزه بمهارات قيادية واجتماعية، فضلاً عن المرح والوجه البشوش المُحب للاستكشاف، كما يصفه المعلمون بالطالب المتعاون دوماً مع أصدقائه.

وحقق الطالب المتميز محمد العبدولي عدة بطولات في المجال الرياضي، منها البوتشي وألعاب القوى والبولينغ، كما شارك بعدة بطولات محلية بالأولمبياد الخاص الإماراتي، وحقق نتائج متقدمة وحصل على جوائز عدة، منها الفوز بالمركز الأول في لعبة البوتشي ضمن بطولة ألعاب القوى والبوتشي، كما فاز بالمركز الأول في الملتقى الرياضي الثاني للأولمبياد الخاص الإماراتي لمراكز أصحاب الهمم خلال شهر فبراير الماضي.

مسيرة حافلة بالمشاركات الفاعلة جعلت له بصمة تميز، ليشارك في عدة مسابقات قرآنية، منها «مسابقة دبي للقرآن الكريم» على مدى 3 أعوام متتالية 2022 - 2024، حيث حصل فيها على جائزة أجمل ترتيل لأصحاب الهمم فئة «مواطنون» في العام الماضي، وذلك ضمن جائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه، ومسابقة «أرتقي بوجداني» خلال 2021 - 2022.

شغف الطالب محمد بالتعلم جعل المركز يدعم نقاط قوته ويدفعها بالاتجاه الصحيح بتنمية قدراته وصقل مواهبه، حيث تم التركيز على الجوانب الابتكارية، بتوفير بيئة داعمة للابتكار تساهم في تعزيز الأفكار لديه وبناء مواهبه الابتكارية، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ليشارك في عدة مسابقات ومعارض ابتكارية منها «مسابقة الذكاء الاصطناعي والروبوت عام 2020»، معرض «دبا تبتكر» في عام 2023، والفوز في مسابقة «الرسم على الورق والحرف الفنية»، التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع «مجتمع هواوي» في فبراير 2023.

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