حاكم أم القيوين يصدر مرسوما أميريا بتعيين رئيس مجلس إدارة "النادي العربي"

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي.

ونص المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2024 على تعيين سعادة خالد يوسف بن حضيبة رئيساً لمجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي، ويعهد له تسيير أعمال النادي وترشيح أعضائه ورفعهم للاعتماد من صاحب السمو حاكم أم القيوين.

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين ثقته في مجلس إدارة النادي العربي في تحقيق الأهداف المرجوة، وبذل الجهود المخلصة سعياً لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح وإسعاد الجماهير المحبة والداعمة للنادي.

وشدد سموه على أهمية التزام منظومة العمل بسياسة تكامل الأدوار اتساقاً مع رؤية النادي والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن لكل فرد في المنظومة دور مهم، والجميع شركاء أسياسيون في تحقيق النجاحات وحصد الإنجازات بمختلف قطاعات النادي.

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