بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد.. مكتوم بن محمد يشهد توقيع اتفاقية شراكة لتطوير أكبر وأفضل سوق للسيارات في العالم بدبي

المصدر: البيان

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شهد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير أكبر وأفضل سوق للسيارات في العالم في دبي على مساحة 20 مليون قدم مربع.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم شهدت اليوم توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي العالمية لتطوير أكبر وأفضل سوق للسيارات في العالم في دبي على مساحة 20 مليون قدم مربع".

وأضاف سموه "يقدم السوق الجديد خدمات حكومية ومصرفية مبتكرة وسيتم ربطه بالأسواق العالمية عبر شبكة موانئ دبي العالمية، وستتم من خلاله استضافة أهم الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في عالم السيارات ليصبح وجهةً عالمية لمحبي السيارات".

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم "نطمح عبر رفع الطاقة الاستيعابية لسوق السيارات ومضاعفة مبيعاته الحالية وربطه بـ 77 ميناء حول العالم التي تديرها موانئ دبي العالمية إلى تسريع تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى أحد أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول2033".

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