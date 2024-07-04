قرقاش: لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية والاستثمار في الازدهار

المصدر: البيان

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في أولويتنا العربية والاقليمية لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية والاستثمار في الازدهار المشترك.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس "من حرب غزة والسودان الي أوكرانيا، والانتخابات المحورية في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة معالم مشهد دولي مقلق وغير مستقر، وفي أولويتنا العربية والاقليمية لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية والاستثمار في الازدهار المشترك، عربيا واقليميا لا بديل عن الحوار والتواصل والتعاون".

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