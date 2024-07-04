دبي للإعلام تعلن تعيين حامد بن كرم رئيساً لتحرير صحيفة «البيان»

المصدر: البيان

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أعلنت دبي للإعلام عن تعيين حامد بن كرم رئيساً لتحرير صحيفة "البيان".

بدأ حامد بن كرم مسيرته مع «دبي للإعلام» في عام 2011، حيث عمل صحافياً ومذيعاً في مركز الأخبار.

في أغسطس 2018، تم تعيينه مديراً لقناة سما دبي، حيث نجح في جعل القناة تتصدر كأفضل قناة تلفزيونية في دولة الإمارات مشاهدة حسب تقرير ابسوس.

كما قدم برنامج "سند"، الذي يعتبر البرنامج الإنساني الأول الذي يسلط الضوء على العمل الإنساني الإماراتي حول العالم وقد قدمه في أربعة أجزاء متتالية.

يذكر أن حامد بن كرم حاصل على درجة البكالوريوس في الاتصال بتخصص الصحافة.

وأكد الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام سعادة محمد سليمان الملا أن هذا التعيين يعكس حرص القيادة في تمكين الكفاءات الوطنية واعطاء جيل الشباب الفرصة لتولي مناصب قيادية في المؤسسة للمساهمة في تطوير قطاع الإعلام في دبي.

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