الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد الخميس 4 يوليو إلى يوم الإثنين 8يوليو 2024 على النحو التالي:

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي - غبار وأتربة مثارة أحياناً خاصة على المناطق الداخلية والشرقية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 50 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً آخر الليل في بحرعمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي - غبار وأتربة مثارة أحياناً خاصة على المناطق الداخلية والشرقية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً خاصة على البحر وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب الموج صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة شمالأ مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي – غبار مثار ومحمل أحيانا من الغرب وشمال الخليج العربي – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.

الأحد

الطقس: غائم جزئي - غبار محمل من الغرب وشمال الخليج العربي خاصة على المناطق الغربية والساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.

الإثنين

الطقس: غائم جزئي - رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غبار مثار ومحمل من الغرب وشمال الخليج العربي خاصة على المناطق الغربية والساحلية والشرقية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحرعمان.

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