عبدالله بن زايد يهنئ هاتفيا وزير الخارجية والهجرة المصري ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

المصدر: وام

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هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي الدكتور بدر عبد العاطي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وبحث الوزيران - خلال اتصال هاتفي اليوم - العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي الدكتور بدر عبد العاطي التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدا تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في المجالات كافة.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والإنسانية؛ والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين في القطاع.

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