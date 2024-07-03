"طرق دبي" و "هيئة نقل جنوب غرب أوهايو" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تكنولوجيا وابتكارات النقل الجماعي

المصدر: البيان

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استقبل معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وفداً من ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة بليك إيثريدج، رئيس مجلس الإدارة في هيئة النقل الإقليمية بجنوب غرب أوهايو، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين الهيئة ونظيرتها الأمريكية في مجالات النقل الجماعي والطرق، وتطبيق التنقل المتكامل والمرن، وأنظمة التنقل المتصلة والآنية، والتنقل ذاتي القيادة.

واستعرض معاليه خلال اللقاء أفضل الممارسات المتبعة في الهيئة في مجال المواصلات العامة، وأنظمة المواصلات الحديثة والمستدامة، والتوسع في خدمات التنقل الحالية والمستقبلية.

وأعرب الوفد عن تطلعاته نحو توحيد الجهود المشتركة مع الهيئة لتجسيد رؤية حكومة دبي وولاية أوهايو في جعلهما مركزين دوليين لريادة الأعمال والسياحة، ومن أفضل الوجهات للحياة على مستوى العالم.

مذكرة التفاهم

وشهد معالي مطر الطاير، ومعالي بليك إيثريدج، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة النقل الإقليمية بجنوب غرب أوهايو، نصت على تعزيز التعاون ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتوحيد الجهود لتقديم خدمات متميزة في قطاع النقل العام، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.

وقع مذكرة التفاهم عن هيئة الطرق والمواصلات، السيد أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، وعن هيئة النقل الإقليمية بجنوب غرب أوهايو، السيد داريل هيلي، المدير التنفيذي والمدير العام في الهيئة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ونصت مذكرة التفاهم على إرساء ثقافة العمل المشترك للتعاون من أجل رفع مستوى الأداء، وتسهيل المعاملات وتطوير خدمة المتعاملين، والحفاظ على التواصل بين الطرفين لتحقيق مصالحهما المشتركة، التي تخدم إمارة دبي وولاية أوهايو، وتبادل المعرفة الفنية والخبرات على مختلف المستويات، إلى جانب تبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بالمهام الرئيسة والتخصصية بما يخدمهما.

تعزيز التعاون

وأكد معالي مطر الطاير أهمية الشراكة مع ولاية أوهايو، التي تعد حقبة جديدة من تعزيز العلاقات والتعاون المشترك الذي يربط هيئة الطرق والمواصلات، وشركاءها من المنظمات والشركات الأمريكية، مشيداً بخبراتها الطويلة في تطوير أنظمة المواصلات، ووسائل التنقل الصديقة للبيئة، وقطاعي البنية التحتية والطرق بشكل عام.

وقال معاليه: تتضمن المرحلة المقبلة بحث الفرص التطويرية في قطاع النقل العام، وعلى رأسها: تكنولوجيا النقل والابتكار، وتكامل أنظمة النقل وتصميم الشبكات، وتعهيد خدمات الحافلات ومشاركة القطاع الخاص، وتبادل المعرفة وأفضل الخبرات في مجال تخطيط وتصميم المواقف والمنشآت المتعلقة بالحافلات، إضافة إلى الاستفادة المتبادلة من أساليب تخطيط النقل العام المتقدمة واستخدام البرامج الحديثة.

وأضاف معاليه: تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع هيئة النقل الإقليمية بجنوب غرب أوهايو، تطابق أهدافها مع رؤية الهيئة المتمثلة في الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، وستسهم مذكرة التفاهم في توحيد المصالح وآفاق العمل، في مجالات الحافلات الكهربائية، والحافلات الهيدروجينية، وحافلات التردد السريع، والمسارات المخصصة، وغيرها من أنظمة أولوية الحافلات.

التعاون والابتكار

من جانبه أعرب معالي بليك إيثريدج عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي تعزز التعاون والابتكار وتبادل الخبرات التي ستضيف قيمة كبيرة لنظام النقل الجماعي في المدينتين.

وقال: تمكنا من تحقيق نمو كبير في عدد الركاب والاستثمار في البنية التحتية للنقل، وهو ما أدى إلى أن تشهد مدينتنا الواقعة في الغرب الأوسط انتعاشاً قياسياً في عدد الركاب ونمواً أعلى بكثير من أقراننا، وهذا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بشهرتها العالمية وسمعتها الداخلية في مجال الابتكار والتحول، يمثل فجراً جديداً لشراكات النقل التي سيكون لها أثر على مستوى العالم.

زيارات ميدانية

وأطلعت هيئة الطرق والمواصلات، وفد ولاية أوهايو على أبرز الأنظمة المرورية الذكية، وأحدث الممارسات والتقنيات المتبعة في أنظمة وسائل النقل العام ومدى التطور في شبكة الحافلات، والجيل الجديد من محطات الحافلات وتكاملها مع وسائل المواصلات العامة، وجاء ذلك خلال زيارة الوفد لمركز دبي للأنظمة المرورية ومحطة إيواء الحافلات في القوز ومركز التحكم الموحد، كما استعرضت الهيئة أهم الإنجازات الريادية التي حققتها في تقديم حلول آمنة ومستدامة في مجال النقل الجماعي.

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