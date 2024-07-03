الجروان: بداية موسم " جمرة القيظ " في الإمارات اليوم

المصدر: البيان

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أوضح إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن موسم " جمرة القيظ " في الإمارات بدأ فجر الثالث من يوليو مع طلوع نجوم الجوزاء من الأفق الشرقي وهو ثاني مواسم القيظ ، وتمتد جمرة القيظ من 3 يوليو الى 10 أغسطس .

وأضاف: تعتبر فترة " جمرة القيظ" الموسم الأشد حرارة في الجزيرة العربية يشتد الجفاف و رياح السموم فيها وهي شديدة الحرارة و الجفاف.

وتابع: تقول العرب "إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الضباء "أي توقدت الأرض الصلبة واختبأت الضباء في أوكارها" .

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