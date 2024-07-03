«الشؤون الإسلامية» و«الجمعية الإسلامية الصينية» تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

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بحث الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وفضيلة الشيخ حسن يانغ فا، رئيس الجمعية الإسلامية الصينية، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في الشأن الديني، عبر تبادل الزيارات والخبرات والبحوث، والتأهيل العلمي للعاملين في الحقل الديني والخطاب الشرعي، بما يمكنهم من إيصال التعاليم السمحة التي يتميز بها الإسلام.

جاء ذلك خلال استقبال عمر الدرعي، فضيلة الشيخ حسن يانغ فا، والوفد المرافق له، في مقر الهيئة في أبوظبي، بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، وعدد من المسؤولين فيها.

وثمن الدرعي زيارة الوفد الصيني التي تعكس رسوخ العلاقات المتميزة بين الدولتين والشعبين، وأطلع الوفد الزائر على منجزات الهيئة والآلية التي تتبعها لترسيخ القيم الإنسانية السمحة التي يؤكدها ديننا الإسلامي الحنيف، وترعاها قيادتنا الرشيدة التي تحرص على ترسيخ التسامح والتعايش والتواصل بين الشعوب.

وأشاد فضيلة الشيخ حسن يانغ، بعمق العلاقات بين البلدين، مبدياً إعجابه بما شاهده من تميز في خدمات الهيئة المحلية والدولية.

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