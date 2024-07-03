«إقامة دبي» تنظم النسخة الرابعة من معرض «السياحة والسفر»

المصدر: دبي - البيان

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تنظم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، النسخة الرابعة من معرض «السياحة والسفر» تحت عنوان «السعادة في السفر»، في مبنى الإدارة الرئيسي بالجافلية.

وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 12 يوليو الجاري، بهدف توفير حزمة من الفرص للموظفين وزوار المعرض للحصول على عروض متنوعة من منتجات وخدمات السياحة والسفر لهم ولعائلاتهم.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على عروض وخدمات قطاعات الطيران، الفنادق، مكاتب السياحة والسفر، بالإضافة إلى الجهات الترفيهية الأخرى، بما يوفر للموظفين فرصة فريدة تتيح لهم ولأسرهم الحصول على المنتجات والخدمات السياحية المناسبة لهم والتي توفر عطلات مصممة حسب الطلب، كما يضمن المعرض تقديم أفضل العروض والامتيازات الحصرية خلال أيام الفعالية.

وتشهد نسخة هذا العام من معرض السياحة والسفر مشاركة 62 جهة، منها 8 جهات متخصصة في قطاع الطيران، و8 جهات من مكاتب السياحة والسفر، و8 جهات من قطاع البواخر السياحية، و14 جهة من قطاع الترفيه، و28 جهة من قطاع الفنادق.

سعادة

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حرص «إقامة دبي» على تعزيز جودة حياة موظفيها وتحقيق السعادة الوظيفية، مشيراً إلى أن سعادة الموظفين هي محور الاهتمام وأساس تحقيق الأداء المتميز، وذلك من خلال توفير بيئة عمل محفزة وداعمة، تسهم في رفع مستوى الرضا الوظيفي وتعزيز الولاء المؤسسي، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقال الفريق المري: «إن إقامة دبي تعمل دوماً على توسيع خبرات موظفيها وتعزيز مهاراتهم من خلال تشجيعهم نحو الاطلاع على الثقافات الأخرى ومعرفة طبائع الشعوب المختلفة، وذلك عن طريق توظيف السياحة والسفر والاستفادة من هذا الجانب».

وأوضح اللواء عوض العويم، مساعد المدير لقطاع الموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن تنظيم هذا المعرض يأتي من منطلق حرص الإدارة العامة على تحقيق السعادة لكوادرها البشرية ورفع مستوى الوعي والثقافة لدى موظفي إقامة دبي في قطاع السياحة والسفر.

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