«تريندز» يناقش ترتيبات جولته البحثية المقبلة في جنوب أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات اجتماعاً تنسيقياً تحضيرياً لمناقشة الترتيبات النهائية للجولة البحثية العلمية التي سيقوم بها في جنوب أفريقيا في الفترة من 15 إلى 20 يوليو الجاري.

وتتضمن التدشين الرسمي لمكتب كيب تاون، ومائدة مستديرة عالمية وحوارات بحثية وشراكات علمية، إضافة إلى الاحتفاء بيوم مانديلا العالمي. ضم الاجتماع كبار المسؤولين في مركز تريندز، برئاسة الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، وحضور رؤساء القطاعات ونوابهم ومديري الإدارات والمستشارين والباحثين والخبراء.

وتم خلال الاجتماع وضع اللمسات النهائية على المهمة البحثية ومناقشة مختلف جوانب فعالياتها، بما في ذلك المكان والزمان، والمدعوون، وأجندة الفعاليات، والترتيبات اللوجستية، والتغطية الإعلامية.

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