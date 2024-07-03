مستشفى «القاسمي للنساء» يحقق سبقاً طبياً في علاج الألياف الرحمية

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في الشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إنجازاً رائداً على مستوى الدولة في علاج ألياف الرحم باستخدام تقنية جديدة دون الحاجة إلى إجراء جراحة، وقد أعلن المستشفى عن استخدام هذه التقنية أخيراً لعلاج ثماني حالات تعاني من مشكلات صحية بسبب وجود ألياف على الرحم وما يصاحب ذلك من نزيف وألم.

وأكدت الدكتورة منى خلفان سبت، رئيسة قسم النساء والولادة في المستشفى، أن وحدة علاج ألياف الرحم تستخدم تقنية جديدة تعد واحدة من التقنيات الحديثة والمعتمدة أخيراً من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج أورام الأنسجة الطرية.

والتي أثبتت فعالية ودرجة أمان عالية لعلاج السيدات اللواتي يعانين من ألياف الرحم دون الحاجة لإجراء جراحة لاستئصالها، وهي تقنية الإشعاع الراديوي لعلاج أورام الأنسجة الطرية مثل أورام وألياف الرحم، لافتة إلى علاج ثماني حالات عبر تلك التقنية كانت تعاني من مشكلات صحية بسبب وجود ألياف على الرحم وما يصاحب ذلك من نزيف وألم.

من جهتها، أفادت الدكتورة منى كشواني، أخصائية أمراض النساء والجراحة الروبوتية في المستشفى أن ألياف الرحم هي أورام حميدة ومتكررة تصيب عضلة الرحم وتعد شائعة جداً، حيث تعاني منها 30 % من السيدات وتتسبب بأعراض مختلفة مثل النزيف والآلام ومشكلات الخصوبة والإجهاض المتكرر.

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