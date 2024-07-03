848 منشأة بيطرية و1784 مستحضراً مرخصاً في أسواق الدولة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المستحضرات البيطرية المرخص تداولها في أسواق الدولة، حيث ضمت القائمة المحدثة قرابة 1784منتجاً، والمسجلة على البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية التي أطلقتها الوزارة، فيما بلغ عدد المؤسسات البيطرية المرخصة قرابة 848 منشأة مختصة بتقديم الخدمات البيطرية كالعيادات البيطرية والمختبرات والمستودعات ومصانع الأدوية.

مصادر موثقة

وتساعد البوابة الإلكترونية للمستحضرات البيطرية الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداول المستحضرات البيطرية من مصادر موثقة والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة.

وتحرص الوزارة من خلال القائمة المحدثة للمنشآت والبوابة الإلكترونية الرقمية على إبراز جميع التفاصيل المتعلقة بكميات المستحضرات البيطرية وتاريخ انتهائها ومدة استخدامها وأنواع الحيوانات المستفيدة من المستحضر والشركات الموزعة لها، إضافة إلى شكل العبوة وحجمها وطريقة تخزينها، بهدف توفير مرجع دقيق لطرق تداول المستحضرات البيطرية بشكل صحي وآمن.

إصدار تنبيهات

وتعمل الوزارة بصورة مستمرة على إصدار تنبيهات على المستحضرات والأدوية البيطرية التي يتم حظرها من خلال توضيح نوع المستحضر والأسباب المتعلقة بحظر استيراده، والتي تتم وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة، وبحسب ما تشير إليه الاستراتيجيات والسياسات والمعايير واللوائح الدولية وفي الدولة لترخيص تداول المستحضرات البيطرية.

وتقوم الوزارة بالتطوير الدوري على التشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري، بحيث تسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة وفقاً لأفضل الممارسات.

إضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي، سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً من خلال برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها، وضمان عدم انتشارها وتحولها إلى خطر مؤثر على صحة الثروة الحيوانية المحلية.

حزمة متكاملة

ويمكن للمعنيين الاطلاع على تفاصيل المنشآت المرخصة والمستحضرات عبر البوابة الإلكترونية أو ضمن التطبيق الذكي للوزارة، وعلى الموقع الخارجي للوزارة.

والتي تشمل حزمة متكاملة من المعلومات عن المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بما يمكنهم من الإدارة المثلى لمشاريع الإنتاج الحيواني ورفع إسهامهم في الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والحيواني في الدولة، ويمتاز التطبيق ببساطة تصميمه، ما يسهل وصول المتعامل للخدمات بشكل سريع، ويوفر قنوات مختلفة، لتقديم أي اقتراحات على البوابة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز