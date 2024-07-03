شرطة دبي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتفعيل دوريات ذاتية القيادة

المصدر: دبي - البيان

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اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي خلال جولة تفقدية قام بها إلى مركز البحث والتطوير، التابع للإدارة العامة للشؤون الإدارية بشرطة دبي، على أحدث المشاريع والابتكارات التطويرية، كما تعرف على الأنظمة والأجهزة التي يضمها المركز، وأهم الإنجازات التي حققها.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن العمل بروح الفريق الواحد يفتح المجال على آفاق كبيرة من الابتكارات والأفكار الإبداعية التي قد لا تتاح للعمل الفردي.

مشيراً إلى أن تبادل الأفكار الجماعية يؤدي للوصول إلى أفكار مشتركة، وتحقيق الأهداف المنشودة بشكل أسرع، ويساعد على إيجاد حلول سريعة وفعالة لحل كافة المشكلات التي قد تطرأ على العمل، ويلعب دوراً كبيراً في تعزيز أداء العاملين وتحقيق النجاح المطلوب في أي مؤسسة تنشد النجاح والتميز.

رافقه خلال الجولة اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي،‏ والعميد منصور القرقاوي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد الدكتور إبراهيم بن سباع، مدير مركز المعرفة والابتكار والتطوير، والعقيد عبد الله جاسم الزرعوني، مدير مكتب التطوير المؤسسي لقطاع العمليات وعدد من الضباط.

وتجول معاليه في مركز البحث والتطوير، حيث اطلع على عدد من الابتكارات والمشاريع التقنية التطويرية التي تخدم الأمن، ومنها مشروع «مايكرو بلس» الذي يستهدف إنتاج دوريات ذاتية القيادة يمكنها القيام بعمليات التعرف على السيارات المطلوبة والأشخاص المطلوبين ومباشرة أعمال الدورية في المناطق السكنية وتنظيم الحركة المرورية الشوارع الداخلية.

إنذار مبكر

كما تم خلال الزيارة استعراض نظام «Microspot»، وهو ‏عبارة عن نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنذار، والتعرف على السلوك الإجرامي، ويرتبط مباشرة بغرفة عمليات الشرطة، للقيام بالإنذار المبكر في حال الاشتباه بأشخاص أو سلوكيات في الميدان.

كما اطلع على نظام الرادار المتحرك، الذي يعد ‏ابتكاراً جديداً يعمل على تحريك الرادار للسيطرة على المركبات التي تتجاوز كتف الطريق، ويمكنه المناورة والتقدم أو التراجع لكشف المركبات المخالفة.

وتم استعراض مشروع بحث وتطوير استخدام الجيل الجديد من الكاميرات في عمليات الرصد والمتابعة للسلوكيات وعمليات الإنذار المبكر عبر غرف العمليات، ونظام الاتصال الرقمي البديل الذي تم تطويره لربط جميع محطات الاتصال الرقمي في شرطة دبي لضمان استدامة الاتصال الأمني في حال انقطاع نظام التترا.

ثم اطلع معاليه على مشروع نفق البصمات، وهو عبارة عن بحث وتطوير في مجال البصمة الحركية يهدف إلى التعرف على الأشخاص من خلال تحليل البصمة الحركية للأفراد.

وجهاز معالجة الأسطح المسامية بتقنية «الننهايدرن» التي تعد ‏ابتكارا لجهاز يعمل على التسريع في عملية كشف البصمات وتقليل الوقت اللازم للتعرف عليها من الأسطح المسامية، ويوفر في التكاليف التي يتم إنفاقها في الطرق التقليدية.

عصف ذهني

وفي ختام الزيارة وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بتشكيل فرق عصف ذهني من المبتكرين والمبدعين العاملين في المركز، لإيجاد المزيد من الحلول والأفكار المبتكرة، خصوصاً التي تتعلق بمعالجة القضايا والأزمات الطارئة، وتداعيات الحوادث الناتجة عن الكوارث الطبيعية، والتركيز على أنظمة تحليل البيانات السلوكية للأشخاص، التي تعطي نتائج يمكن التنبؤ بها، وتدارك الكثير من المشاكل التي قد تقع مستقبلاً.

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