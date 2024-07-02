حاكم الشارقة يوجه بالبدء فوراً بصيانة مدرسة "الفراهيدي" في خورفكان

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالبدء بأعمال صيانة مدرسة الخليل بن أحمد الفراهيدي في خورفكان فوراً لتكون جاهزة لاستقبال الطلبة في بداية العام الدراسي المقبل وأمر بعدم نقل أي طالب منها إلى أي مدرسة أخرى.

وفور تلقّي الجهة المعنية التوجيه السامي الذي جاء عبر برنامج "الخط المباشر" لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون استجابة لأحد المتصلين جرى الترتيب مع المعنيين بالموضوع الذين سيباشرون العمل فوراً للانتهاء من صيانة المدرسة خلال الشهرين المقبلين.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز