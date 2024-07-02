الإمارات.. غداً انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصةً على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 22:45 والجزر الأول عند الساعة 12 :06. وفي بحر عمان يكون الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 08:30 والمد الثاني عند الساعة 18:53 والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 02:12.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 60 15

دبي 41 32 65 15

الشارقة 41 28 70 15

عجمان 39 31 75 25

أم القيوين 40 28 75 20

رأس الخيمة 44 28 75 15

الفجيرة 44 33 60 15

العـين 41 30 65 15

ليوا 42 28 45 15

الرويس 45 29 50 25

السلع 43 32 45 15

دلـمـا 38 33 65 35

طنب الكبرى / الصغرى 38 32 80 45

أبو موسى 38 32 80 45

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