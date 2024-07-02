محمد بن راشد لأوائل الثانوية العامة: فخورون بكم.. ونراهن عليكم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة وهدية من القلب لأوائل الثانوية العامة المتفوقين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بهم وتراهن عليهم.

وقال سموه في رسالة التكريم التي وصلت للطلبة الأوائل: «نبارك لك التفوق، ونبارك لأسرتك الفرحة والإنجاز، ونبارك لوطنك تخرجك الذي سيضيف لبنة جديدة في مسيرة النمو والازدهار في دولتنا الحبيبة». وتلقى أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 - 2024 بمشاعر الفرحة والفخر هدية صاحب السمو نائب رئيس الدولة، "رعاه الله".

وقالت الطالبة ندى سليمان المازمي الحاصلة على المركز الأول - المسار المتقدم - التكنولوجيا التطبيقية: «شعوري لا يوصف، نحمد الله على نعمة الإمارات التي وفرت لنا كل شيء». وتوجهت الطالبة علياء حسن درويش الحاصلة على المركز الأول - المسار العام - التعليم الحكومي بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على المكرمة الرائعة. وأهدى الطالب مايد راشد الحمودي الحاصل على المركز الأول - مسار العلوم المتقدمة - التكنولوجيا التطبيقية، تميزه وتميز زملائه للقيادة الرشيدة ولدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم الطالب ورد عمر محمود الحاصل على المركز الأول - المسار العام - التعليم الخاص بالشكر لدعم القيادة الرشيدة لمسيرة العلم والمعرفة.

وعبّر الطالب عبد الله مخيمر الحاصل على المركز الأول - المسار المتقدم - التعليم الحكومي عن فرحته وفخره بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأكدت الطالبة مريم عبيد الزعابي الحاصلة على المركز الأول - مسار النخبة - التعليم الحكومي أن فرحتها لا توصف بمكرمة سموه. وكان مجلس التعليم والموارد البشرية اعتمد، أمس، نتائج نهاية العام الدراسي 2023 - 2024.

رسالة وهدية من القلب من محمد بن راشد لأوائل الثانوية العامة المتفوقينhttps://t.co/9NwKl6Kbkv@HHShkMohd #صحيفة_البيان pic.twitter.com/DsWzZCv9J3 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 2, 2024

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز