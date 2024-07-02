الإمارت .. ارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار على بعض المناطق في يوليو

المصدر: البيان

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يعتبر شهر يوليو أحد أشهر الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تتأثر المنطقة والدولة بامتداد المنخفضات الحرارية وأهمها منخفض الهند الموسمي والتي تعمل على رفع درجات الحرارة.

نتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار يؤدي إلى تكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين( ITCZ) والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

وتلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً هاماً خلال هذا الشهر حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلا وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحيانا برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا وتكون محمل ومثيرة للغبار .

تزداد الرطوبة النسبية في بعض الأيام في قترة الصباح الباكر على بعض المناطق

وقد يتشكل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر .

إحصائيات مناخية، وسجلات تاريخية

درجــــات الحرارة

* متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34.6 و 37.2°م.

* متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و 43.8 °م.

* متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 29.1 و 31.4 °م.

* أعلى درجة حرارة عظمى 51.8° في مزيرعة سنة 2017

* أقل درجة حرارة 16.9° في جبل جيس سنة 2022

الريـــــــاح

* متوسط سرعة الرياح 13 كم/ساعة

* أعلى سرعة رياح 105(كم/ س) في خطم الشكلة سنة 2016

* أعلى هبه رياح 130 (كم/س) في مطار العين سنة 2022



الـرطـوبــــــة

* متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 46 %.

* متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 64 % إلى 81 %

* متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19 % إلى 36 %

الضبـــــــاب

* أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2023 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 11 أيام ضباب و 5 أيام ضباب خفيف.

الأمطار

* أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 234.9ملم على ميناء الفجيرة في سنة 2022.

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