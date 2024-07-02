مجموعة تداوي الصحية تستقبل 550 ألف مريض في عامين وقيمتها السوقية تصل إلى 600 مليون درهم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة تداوي للرعاية الصحية تحقيقها انجازا غير مسبوق في قطاع الخدمات الصحية اذ ارتفعت القيمة السوقية للمجموعة إلى 600 مليون درهم خلال عامين فقط، فيما استقبلت المجوعة مايزيد عن 550 الف مريض من مختلف الجنسيات خلال الفترة نفسها.

وقال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي إن القيمة السوقية للمجموعة ارتفعت بنسبة 500% خلال عامين فقط، ووصلت إلى نقطة التعادل وتغطية الايرادات للمصروفات خلال عامين، وهي الفترة التي تولت فيها الادارة الحالية مسؤولية المجموعة، مشيرا إلى أن قطاع المستشفيات يصل عادة إلى نقطة التعادل خلال فترة سبع سنوات.

وأضاف أن ملكية المجموعة إماراتية 100%، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لها لولا توافر المقومات المتميزة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية التي تحرص عليها دولة الإمارات وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة للدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتابع بالقول: نجحت المجموعة خلال عامين في تسجيل العديد من الإنجازات الطبية، التي أثنت عليها الأوساط الطبية محليا واقليميا وعالميا، ومنها اجراء عمليات جراحية دقيقة ونادرة ومعقدة لحالات مرضية صعبة ومصابة بأمراض مزمنة وحادة، وتحقق لها الشفاء الكامل واستردت صحتها وعافيتها بفضل الله وبفضل البنية القوية للقطاع الصحي في الدولة.

وأشار مروان حاجي ناصر إلى أن المجموعة تمكنت خلال عامين من التوسع في شبكة خدماتها بتدشين عيادات جديدة لخدمة الموظفين وأسرهم في الدوائر والمنشآت الحكومية والخاصة بدبي، حيث وصل عدد العيادات إلى 13 عيادة، اضافة الى عيادتين في ناديي الوصل و شباب الاهلي وإطلاق مبادارات نوعية لتعزيز الخدمات الطبية في الإمارة، إلى جانب إطلاق مبادرات إنسانية تستهدف كبار المواطنين والنساء وذوي الدخل المحدود، من بينها مبادرة العيادة المتنقلة، ومبادرة علاج المرضى المعسرين مجانا يوم الجمعة من كل أسبوع.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي أن عدد الاطباء ارتفع في مستشفى تداوي إلى 61 طبيبا وارتفع عدد افراد طاقم التمريض الى 223، بينما، ارتفع عدد موظفي الكادر الاداري الى 146موظفا.

وأشار الى أن عيادات المجموعة تضم حاليا 42 طبيبا، و48 ممرضا، و21 صيدلانيا وبلغ عدد موظفي الكادر الاداري 34 موظفا.

ولفت الى أن عدد العمليات التي أجريت في مستشفى تداوي في عام 2023 وصل الى 3930 عملية، واستقبل المستشفى112957 مريضا في العام نفسه، فيما وصل العدد في الربع الاول من العام الجاري الى 3309 عملية واستقبل 71643 مريضا.

وذكر أن المستشفى استقبل خلال عامين ما يزيد عن 22 الف حالة طوارىء و400 حالة عناية فائقة، واجرى فحوصا مخبرية لاكثر من خمسة ملايين عينة، وصرف اكثر من 110 الاف وصفة طبية.

وأوضح أن مستشفى تداوي يضم 100 سريرا و35 عيادة، و 13 غرفة عناية مركزة و13غرفة عناية مركز لحديثي الولادة، و4 غرف عمليات و9 اجنحة ملكية .

وقال إن المجموعة تتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القصر في تشييد وقف يعود ريعه لعلاج المرضى غير القادرين وتتعاون مع هيئة الهلال الاحمر الاماراتي وعدة جميعات خيرية منها دار البر وبيت الخير ودبي الخيرية لعلاج الحالات الانسانية.

وأكد مروان حاجي ناصر ان مجموعة تداوي تبذل كل جهدها لتلبية احتياجات المرضى في مختلف التخصصات الطبية، وتحرص على توفير افضل الخدمات الطبية للمرضى من مختلف انحاء الإمارات والقادمين من الخارج بما يدعم خطط دبي ودولة الإمارات لتعزيز السياحة العلاجية، مشددا على ان المجموعة حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة بما يحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز