شرطة دبي تكرم سائق أجرة سلم مفقودات ثمينه تعود لسائحه

المصدر: البيان

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كرمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، السيد سلطان سكندر محمد، الذي يعمل سائق أجرة بشركة "أوبر"، والذي عثر على مُقتنى ثمين وحرص على تسليمه إلى إدارة الشرطة السياحية لتوصيله إلى صاحبته.

وقال العميد حارب محمد الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن تكريم السائق يأتي تقديراً لأمانته وتجسيداً للقيم النبيلة التي يفخر بها المجتمع، مشيراً إلى حرص شرطة دبي الدائم على تكريم أفراد المجتمع لأمانتهم وحرصهم على تسليم المعثورات ما يساهم في تسليمها لأصحابها، ويعكس الصورة الإيجابية عن الأمن والأمان في مجتمع دولة الإمارات.

ودعا أفراد المجتمع إلى اتخاذ الشاب سلطان سكندر محمد قدوةً ومثالاً للصدق والأمانة، منوهاً إلى إمكانية استفادة أفراد المجتمع من خدمة المفقودات والمعثورات الذكي المتوفرة في مراكز الشرطة الذكية "SPS" على الشواطئ، في تسليم المعثورات التي يجدونها، ما يُسهل عملية تسليمها إلى أصحابها بعد إبلاغهم عن فقدانها.

من جانبه، تقدم الشاب سلطان سكندر محمد بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على مبادرتها بتكريمه، مشيراً إلى أن التكريم يعتبر حافزاً للجميع بأهمية الحرص على الأمانة وإعادتها لأصحابها.

وحضر التكريم كلا من المقدم محمد عبدالرحمن نائب مدير ادارة الشرطة السياحية بالوكالة، والنقيب شهاب السعدي رئيس قسم اسعاد السياح.

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