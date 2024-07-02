أحمد فيصل علي يتوج بطلاً لتحدي القراءة في الإمارات

المصدر: البيان

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توج، اليوم، الطالب أحمد فيصل علي من مجمع زايد بالمركز الأول بطلاً لتحدي القراءة بالإمارات في دورته الثامنة على مستوى دولة الإمارات .

وشهدت هذه الدورة مشاركة 700 ألف طالب وطالبة وذلك خلال احتفالية كبيرة جرت في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعدد كبير من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، وأولياء أمور الطلبة المتنافسين، والمهتمين بالشأن الثقافي والمعرفي، وجمع من طلاب وطالبات دولة الإمارات.

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