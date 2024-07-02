محمد بن زايد: نتطلع لمواصلة العمل المشترك مع الرئيس الموريتاني

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً مع محمد ولد الشيخ الغزواني، هنأه خلاله بإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التنمية والتقدم.

وأكد سموه، خلال الاتصال، تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك مع الرئيس الموريتاني لتعزيز العلاقات بين البلدين. وشكر الرئيس الغزواني صاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار. وكان صاحب السمو رئيس الدولة بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الغزواني.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين.













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