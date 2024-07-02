رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لكندا ورئيس «الصومال الفيدرالية» باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى ماري سيمون الحاكمة العامة لكندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى سام موستين، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكمة عامة لأستراليا.

برقيات تهنئة

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى ماري سيمون الحاكمة العامة لكندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى جاستن ترودو رئيس وزراء كندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة إلى الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة إلى حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة إلى سام موستين بمناسبة أدائها اليمين الدستورية حاكمة عامة لأستراليا.



سموهم يهنئون رئيسي رواندا وبوروندي بذكرى الاستقلال



بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى ايفاريست اندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة إلى الدكتور إدوارد نجيرينت، رئيس وزراء جمهورية رواندا.

كما بعث سموهما برقيتي تهنئة إلى ايفاريست اندايشيميي رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وبعث سموهما برقيتي تهنئة إلى جيرفيه نديراكوبوكا رئيس وزراء جمهورية بوروندي.

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