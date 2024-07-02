«بيئة أبوظبي» تطلق مبادرة لتحديد مستويات الضوضاء في الإمارة

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأت هيئة البيئة في أبوظبي تنفيذ مبادرة بيئية رائدة تهدف إلى رسم خريطة لمستويات الضوضاء بجميع أنحاء إمارة أبوظبي، لتحديد مصادرها والمناطق السكنية الأكثر تضرراً، وتقييم مدى تأثيرها على كل منطقة في أبوظبي.

وقال المهندس فيصل علي الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بهيئة البيئة في أبوظبي: «نسعى في الهيئة دائماً لضمان توفير بيئة أفضل لجميع سكان أبوظبي، ولتحقيق هذه الغاية، أطلقنا مبادرة رسم خرائط الضوضاء، التي نهدف من خلالها إلى جمع بيانات علمية تفصيلية، من مواقع مختلفة في الإمارة، للتعرف على مصادر التلوث الضوضائي والمناطق السكنية الأكثر تضرراً، والتي ستساهم في دعم جهودنا لوضع تدابير للتخفيف بشكل من مستوى الضوضاء بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين».

وأضاف الحمادي: «بالتوازي مع هذه المبادرة، تم تشكيل لجنة لرصد الضوضاء على مستوى الإمارة تضم أكثر من 10 جهات حكومية، للاستفادة من نتائج مشروع الضوضاء في وضع الخطط المستقبلية، واستكشاف المبادرات التي ستساعد كل جهة على وضع خطط للحد منها في القطاعات التي تقع ضمن مسؤولياتها».

وأشار الحمادي إلى أن الهيئة قد بدأت في رصد مستويات الضوضاء في الإمارة منذ عام 2007 من خلال شبكة مراقبة جودة الهواء التي تديرها، مشيراً إلى أن مبادرة رسم خريطة لمستويات الضوضاء تعتبر استمراراً لالتزامنا ببناء فهم قوي وشامل عن نوعية الهواء المحيط ومستويات الضوضاء في الإمارة، بهدف تعزيز الأُطر القانونية والتنظيمية المناسبة، وإنشاء آليات تنسيق فعالة مع الشركاء الاستراتيجيين لمواءمة السياسات والخطط المشتركة، التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء، والحد من مستويات الضوضاء في إمارة أبوظبي.

وتابع: تُشكل هذه المبادرة أهمية بالغة للهيئة، وذلك لأن الضوضاء لها تأثير مباشر على صحة الإنسان، حيث تتسبب في التوتر، واضطرابات النوم، ومشاكل القلب، والأوعية الدموية، وغيرها، ومن خلال تحديد المناطق ذات مستويات الضوضاء العالية، يمكن للهيئات المعنية بالصحة العامة تقييم المخاطر الصحية المحتملة، واتخاذ التدابير اللازمة لها.

وأضاف: كما يمكن لمخططي المدن استخدام نتائج النمذجة الرياضية للضوضاء لاتخاذ قرارات فعّالة بشأن لوائح استخدام الأراضي وتقسيم المناطق في الإمارة.

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