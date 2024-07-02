«رعاية الأحداث» توجه بتنظيم دورات صيفية للشباب في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أهمية توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في العديد من الجوانب الإيجابية، ووجه معاليه بتنظيم دورات صيفية للشباب في الذكاء الاصطناعي، لتعليمهم مبادئ استخدام هذه التقنية وقواعدها، مشيراً إلى أنها أصبحت اليوم تشكل واحدة من أهم وسائل البحث واستقاء المعلومات.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع الجمعية 72، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سلطان صقر السويدي نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبد الله أمين السر العام، والدكتور منصور العور أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

وجرى خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، وعدد من المواضيع الهامة، ومنها توزيع المناصب الإدارية واللجان المختلفة، وأنشطة الجمعية خلال فترة إجازة الصيف، ومنها عقد الدورات الصيفية للطلبة. كما استعرض مجلس الإدارة اعتماد عدد من العضويات الجديدة في الجمعية، ومشاركة الجمعية في المؤتمرات والندوات، وما استجد من أعمال، وعدد من المواضيع الهامة المطروحة على جدول الأعمال.

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