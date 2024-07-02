تعاون بين محاكم دبي و«منصة حكومة 01» لتعزيز الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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وقعت محاكم دبي، و«منصة حكومة 01»، أمس، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعميق التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتوحيد جهودهما نحو تعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة وتسريع الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار الحكومي والمتطلبات الخاصة بأجندة خطة دبي، والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مبنى محاكم دبي، بحضور الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وعدد من المسؤولين، حيث قام بالتوقيع علياء عبد الله الماجد، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي بمحاكم دبي، والدكتور سعيد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس «منصة حكومة 01».

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين محاكم دبي، و«منصة حكومة 01» في مختلف مجالات الابتكار الحكومي، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير مشاريع مشتركة، وتنظيم فعاليات وورش عمل، وبناء القدرات في مجال الابتكار.

وأكد الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن سلسلة الخطوات التطويرية المستمرة لمحاكم دبي في رفع جاهزيتها للابتكار والمستقبل، ويعكس سعي محاكم دبي في التعاون الفعال في مجال تبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم ذلك في تحقيق عدالة نافذة ميسرة الوصول للجميع.

من جانبه أكد الدكتور سعيد خلفان الظاهري، المدير التنفيذي والشريك المؤسس «منصة حكومة 01»، أن «منصة حكومة 01» ملتزمة بالتعاون مع محاكم دبي لتطوير حلول مبتكرة، تسهم في تعزيز الابتكار الحكومي، وتحقيق أهداف أجندة خطة دبي والأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن إطلاق تقرير تصفير البيروقراطية كجزء من تفعيل الشراكة: يأتي استجابة لبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في الدولة.

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