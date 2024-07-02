«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 19 محامياً جديداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لـ 19 محامياً مواطناً، بعد اجتيازهم البرنامج التأهيلي المعد من أكاديمية أبوظبي القضائية، لغايات تدريب المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم إمارة أبوظبي.

واطلعت اللجنة خلال اجتماعها للشهر الماضي، والذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 9 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، فيما وافقت على طلبات نقل القيد بجدول المحامين غير المشتغلين لمحامٍ مواطن.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، القاضي بوشعيب هجامي، رئيس محكمة استئناف العين، القاضي عاصم السعدني بمحكمة استئناف أبوظبي، والمستشار محمد ضويهر الكثيري بالنيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، مقرراً للجنة.

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