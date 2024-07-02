حمد الشرقي: العمل بروح الفريق انعكاس لرؤية الإمارات في تقديم أفضل الخدمات

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن العمل بروح الفريق الواحد والإحساس العالي بالمسؤولية من قبل كل العاملين في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، لتقديم أفضل الخدمات بالابتكار والتميز في العمل الحكومي ماهو إلا انعكاس لرؤية دولة الإمارات في سباقها، لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الإماراتي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر الرميلة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، ووفداً من ضباط القيادة، وذلك لحصولهم على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية من مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية «TIBAI».

وأشاد سموه خلال اللقاء بجهود القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وذلك لحصولها على هذه الشهادة الكبيرة، التي تعد إنجازاً فريداً يعكس مدى كفاءة المنظومة الأمنية.

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